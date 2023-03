Con la vettura addosso ad un'autocisterna: muore un 86enne veronese

I soccorritori non hanno potuto fare nulla dopo che quell’uomo era andato a finire con la vettura che stava guidando addosso ad un’autocisterna: muore un 86enne veronese. Tragico incidente frontale in territorio di Gambellara lungo la strada che conduce a Roncà. Il terribile sinistro, molto violento e purtroppo con esito fatale, è avvenuto in via Calderina, nel territorio comunale di Gambellara in provincia di Vicenza. Lo schianto si è verificato lungo strada che porta a Roncà ed un automobilista è deceduto.

Con la vettura addosso ad un’autocisterna

Cause e dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento ma lo storico di base è agghiacciante. Si è verificato un violento scontro frontale tra la vettura che conduceva la vittima, un 86enne, ed un’autocisterna che stava viaggiando in direzione opposta. Da quanto si apprende l’auto, una Peugeot 206 “è uscita di strada andando nel vicino fossato”, secondo Il Resto del Carlino.

L’arrivo di soccorritori, carabinieri e 115

I soccorritori sono arrivati a razzo assieme ad una squadra dei vigili del fuoco accorsi da Lonigo. Purtroppo il personale sanitario del Suem 118 ha potuto solo constatare la morte dell’autista, che secondo le prime informazioni abitava nella provincia veronese. Sul posto anche la pattuglia dei carabinieri e gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.