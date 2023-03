Con 'Le città che respirano', riqualificati oltre 55mila mq di territorio

Torino, 15 mar. (Adnkronos) – 'Le città che respirano' è l’iniziativa con la quale Nespresso si impegna, insieme a Legambiente e AzzeroCO2, a tutelare il patrimonio naturalistico del Bel Paese con l’obiettivo di rendere l’Italia sempre più verde, aumentarne la biodiversità e dare a tutti la possibilità di vivere attivamente il proprio territorio riscoprendone la bellezza. Un progetto che dal 2020 ha permesso di riqualificare oltre 55.000 mq di territorio italiano.

“Il progetto ‘Le città che respirano’ è partito nel 2020: abbiamo già toccato diverse regioni come Lombardia, Lazio, Puglia, Sardegna, e ora il Piemonte. A oggi abbiamo riqualificato 55mila metri quadrati di aree. Non ci fermeremo qui, il nostro obiettivo è continuare con interventi di ripristino e riqualificazione di aree verdi, andando verso quelli che sono i nostri principi di sostenibilità, di cura per la comunità, per l’ambiente, e per la circolarità”, spiega Silvia Totaro, Sustainability&She Manager di Nespresso Italiana in occasione dell'inaugurazione dell'intervento a Torino.