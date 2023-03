Con mollica o senza ma sempre su TikTok: Donato De Caprio aprirà anche a Milano e dopo la sua Napoli il salumiere più famoso d’Italia si appresta a sbarcare nella metropoli con il suo brand ormai iconico. De Caprio è una star dei social e lo è diventato con i video grazie ai quali da ogni parte d’Italia arrivano nella sua salumeria a testare i suoi panini. E il creatore di contenuti ha scalato le vette del gradimento di TikTok, lo ha fatto da salumiere creativo e mostrando i panini che prepara nel suo negozio.

Donato De Caprio aprirà anche a Milano

Ma chi è Donato De Caprio? Lui lavorava per la ditta “Ai Monti Lattari”, poi aveva preso a condividere video sul suo lavoro mostrando la preparazione dei panini. Panini venduti nel negozio di Via Pignasecca. E come aveva fatto a far diventare iconico il prodotto, oltre che con inventiva e qualità? Con la domanda “con mollica o senza?”, che pone a tutti i clienti per sapere se preferiscano che tolga la mollica dal panino.

La frase che è diventata un must

Senza mollica infatti la farcitura dello stesso diventa una slavina di cose buone. Mesi fa Donato venne bloccato da TikTok, che con quel ban aveva rischiato di perdere un milione e mezzo di follower che aveva conquistato. Dopo il ricorso ed il reintegro l’apertura della sua “boutique” a Napoli e presto il bis a Milano.