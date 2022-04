Il miliardario Usa vuole il 100% ed ha messo sul piatto 54,2 dollari ad azione: con oltre 40 miliardi offerti Elon Musk vuole comprare tutta Twitter

Non era solo un piede nella porta e con oltre 40 miliardi offerti Elon Musk vuole comprare tutta Twitter: secondo i lanci sulle sue ultime dichiarazioni in merito il Ceo di Tesla ha detto di credere nel potenziale del social per l’affermazione della liberà di parola.

Inutile sottolineare che lì dove c’è libertà di parola ci sono margini di guadagno stellari, forse ancora più stellari dello spazio che Musk sta colonizzando in questi mesi.

Elon Musk vuole comprare Twitter

Musk era entrato con un certo effetto sorpresa nella società qualche giorno fa, lo aveva fatto rastrellando una partecipazione del 9,2% all’inizio del mese. Ma c’è di più: adesso il numero uno di Tesla sarebbe pronto a rilevare il 100% della società mettendo sul piatto 54,2 dollari ad azione.

Quanto farebbe a contare le azioni di controllo totale del social che cinguetta? La maxi offerta equivarrebbe a un esborso massimo di circa 43 miliardi di dollari. Il prezzo di offerta di Musk rappresenta un premio del 38% alla chiusura del 1 aprile di Twitter, che poi sarebbe stato l’ultimo giorno di negoziazione prima che la partecipazione del CEO di Tesla fosse stata resa pubblica.

“Twitter ha bisogno di una trasformazione”

Ha detto Musk: “La mia è la mia migliore e ultima offerta e se non viene accettata, avrei bisogno di riconsiderare la mia posizione come azionista”. E ancora: “Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale di essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo, e credo che la libertà di parola sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante”. Poi in chiosa: “Tuttavia, da quando ho fatto il mio investimento mi rendo conto che l’azienda non potrà né prosperare né servire questo imperativo sociale nella sua forma attuale.

Twitter ha bisogno di essere trasformato come una società privata“.