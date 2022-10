Con PlayerSelf si rafforza il rapporto tra content creators e fan

Roma, 14 ott. (askanews) – Far incontrare content creators e fan soddisfando entrambi. E’ possibile grazie a Playerself, marketplace per il Web3 in ambito gaming che consente ai content creator di monetizzare i loro asset digitali tramite Nft, interagendo con gli appassionati. Su PlayerSelf ha investito LVenture Group e i risultati non si stanno facendo attendere.

Joseph Kosiara di PlayerSelf: “Al giorno d’oggi molti videogiocatori vorrebbero contenuti digitali esclusivi da parte dei loro content creators preferiti.

E PlayerSelf attraverso la tecnologia degli Nft e della blockchain rende questa richiesta possibile. Con PlayerSelf abbiamo sviluppato il nostro primo market place esclusivamente dedicato al mondo dei videogiocatori, PlayerSelf Plaza, dove i fan possono acquistare, vendere, selezionare Nft relativi ai loro idoli. Il processo di acquisto è facile: di fatto abbiamo semplificato la nostra customer journey permettendo agli utenti di acquistare Nft senza avere nessuna competenza nel mondo della blockchain”.

I numeri sono già vincenti e si guarda avanti: “PlayerSelf ad oggi conta con una community di oltre mille giocatori. E stiamo lanciando un nuovo progetto, il primo fantastreamer al mondo, che permetterà ai fan di giocare e collezionare carte da gioco digitali e guadagnare premi in denaro attraverso la nostra piattaforma di gioco”.