Con Storykube piattaforma di contenuti online veloci e di qualità

Roma, 14 dic. (askanews) – Storykube è una piattaforma che facilita e velocizza la scrittura di contenuti online di qualità, in più di sette lingue grazie a

un’Intelligenza Artificiale proprietaria. Concluso con successo il programma di accelerazione Luiss Enlabs, ha visto l’investimento di LVenture Group e si presenta forte del percorso finora compiuto:

Ottavio Fogliata CEO Storykube: “Copywrighter, blogger, giornalisti e marketers una volta dentro Storykube potranno vivere una esperienza unica nel suo genere di scrittura a quattro mani con la nostra intelligenza artificiale.

La scrittura di un articolo di 2000 parole può richiedere sino a 6 ore di tempo, con Storykube è possibile in 20 minuti. Storykube studia l’argomento in tempo reale e si differenzia per la qualità dei testi generati. Abbiamo aperto il nostro fund raising con l’obiettivo di alimentare la nostra anima internazionale per un mercato globale di 124 miliardi di dollari”.