Con-vivere Carrara Festival, a settembre sul tema delle “tracce”

Roma, 17 feb. (askanews) – Le “tracce” è il tema dell’edizione 2022 di Con-vivere Carrara Festival, in programma dall’8 all’11 settembre, la cui supervisione scientifica è affidata quest’anno a Maurizio Ferraris, docente di Filosofia teoretica all’Università di Torino.

Tracce intese come segni lasciati, non soltanto materiali, ma anche come testimonianza, ricordo. Previste conferenze, spettacoli, mostre, laboratori e uno spazio dedicato ai bambini. La direzione del Festival è come negli scorsi di Emanuela Mazzi.

Il festival è sostenuto e promosso da un Comitato per il festival con-vivere, costituito da Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Comune di Carrara, Accademia di Belle Arti, Fondazione Marmo e Camera di Commercio di Massa Carrara.