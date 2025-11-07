Conaf, Uniformi: Carta di Roma, altissima valenza sociale

Roma, 7 nov. – In chiusura del XIX Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è stata approvata la Carta di Roma, documento d’indirizzo nazionale che fissa principi e priorità dell’azione professionale per i prossimi anni. Il Presidente CONAF Mauro Uniformi ha

dichiarato:

“Le attività congressuali si chiudono oggi con la sottoscrizione, da parte dei delegati, della Carta di Roma.

È il documento tecnico che delineerà le attività della categoria dei dottori agronomi e dei dottori forestali nel prossimo futuro a livello nazionale. Non è soltanto un atto di metodo, ma un riferimento con un’altissima valenza sociale. La Carta raccoglie e ordina gli obiettivi maturati nelle due tavole rotonde, di apertura e di chiusura del Congresso, e nelle quattro tesi tecniche, in cui si sono affrontati con sguardo rivolto allo sviluppo durevole del Paese i principali ambiti di competenza della categoria.”