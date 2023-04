Conai, II edizione Premio Fenice giornalismo ambientale giovane

Roma, 19 apr. (askanews) – Riconoscere e valorizzare il lavoro delle nuove generazioni di giornalisti nel contesto sempre più attuale dell’informazione sui

temi dell’economia circolare. Con la seconda edizione del Premio Fenice, Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, intende ribadire e sostenere il giovane giornalismo, in linea con tutte le attività di comunicazione che attraverso un linguaggio nuovo ed efficace raccontino il modello italioano in termini di riciclo. A presentare il Premio Fenice 2023 per il giornalismo

ambientale giovane il presidente di Conai, Luca Ruini:

“Sicuramente cercare di coinvolgere i giovani giornalisti nel raccontare, con un linguaggio verso le nuove generazioni che è il cuore di tutte le nostre attività, penso anche al mondo dell’arte con la seconda edizione di un premio per giovani artisti. Poi c’è l’attività che facciamo presso le scuole elementari per

raccontare la seconda vita degli imballaggi. Ed ancora c’è l’attività con i green jobs per fornire agli studenti in uscita dall’università una serie di strumenti per affrontare i temi dell’economia circolare, sempre più importante considerando i fondi che vengono dall’Europa, una buona parte dei quali serve proprio ad aiutare alla transizione verso una green economy dove l’economia circolare è la parte più rilevante”.

Una sfida che l’Italia, nei numeri, ha vinto:

“L’Italia oggi risulta essere ai primi posti in termini di quantità di imballaggi avviati a riciclo, l’aspettativa è di chiudere l’anno attorno al 75% di imballaggi avviati a seconda vita, e tutto questo grazie a 25 anni di attività cominciati

dall’emergenza rifiuti di Milano, laddove un paese povero di materie prime come l’Italia decise di investire per estrarre dalle miniere urbane materiali come plastica, vetro, acciaio, alluminio. Un modello di successo in Europa”.

Eppure l’Unione europea guarda anche a strade diverse da quella italiana, con rischi per la nostra competitività:

“Oggi con la proposta di un regolamento Ue si sta proponendo invece un modello estraneo alla nostra storia sul quale stiamo facendo una discussione per chiedere una maggiore flessibilità per paesi come il nostro che appunto non hanno scelto questo tipo di modello”.

Tornando al Premio Fenice, le iscrizioni sono aperte fino al 1° giugno 2023. Possono partecipare tutti i giovani giornalisti fino ai 40 anni di età. È possibili candidare articoli o servizi radio-televisivi pubblicati tra la giornata mondiale della Terra 2022 e la Giornata della Terra 2023.