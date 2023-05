Concerto 1 maggio: Ambra ricorda Lorenzo, studente morto durante stage - Video

(Adnkronos) - Con l'omaggio a Lorenzo Parelli, lo studente morto durante uno stage, ha preso il via il concertone del primo maggio in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. Nonostante la pioggia fitta migliaia i partecipanti alla festa: in gran parte giovani e giovanissimi. Aprendo la kermess...

(Adnkronos) – Con l'omaggio a Lorenzo Parelli, lo studente morto durante uno stage, ha preso il via il concertone del primo maggio in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. Nonostante la pioggia fitta migliaia i partecipanti alla festa: in gran parte giovani e giovanissimi. Aprendo la kermesse, Ambra Angiolini, che per la sesta volta fa da padrona di casa, ha esordito con "la lettura dell'articolo 4 della costituzione, con il diritto al lavoro". Ambra ha ricordato Lorenzo, morto in un incidente durante l'alternanza scuola-lavoro. Sul palco i genitori Maria Elena e Dino, a lungo applauditi. Lo slogan che campeggia sul palco è l'articolo 1 della Costituzione 'lItalia è una repubblica democratica fondata sul lavoro'.

Nel corso dell'evento, la conduttrice si è soffermata sul tema del lavoro e dei diritti delle donne. "Mentre ci accapigliamo per le vocali in fondo alle parole, magari ci fanno perdere di vista i fatti: una donna su 5 smette di lavorare dopo il primo figlio, con opzione donna 2023 fanno poi perdere diritti a 40mila donne", ha detto sottolineando "si può dire ingegnera, avvocata, etc. Ma uguali significa essere uguali, le cose vanno risolte insieme, uomini e donne. Come dice mia madre torniamo alla ciccia, ma non quella che vedete sulle nostre cosce".

In serata, tra i 50 artisti ecco il ritorno di Ligabue, di nuovo al Concertone dopo 17 anni. "La droga più antica è il potere, chi più ne ha più ne vuole", il messaggio del rocker di Correggio. "Di fronte all'overdose di un certo potere, agli abusi di cui è capace, serve un altro potere, quello di far sentire la tua voce, e non permettere a nessuno, ad esempio, di toglierti il diritto di amare, sempre in modo consenziente, chi ti pare, come ti pare e di mettere su la famiglia che ti pare".