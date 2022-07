Concerto Maneskin al Circo Massimo, fan in delirio. Il no della band alla guerra: “F**k Putin”

I Maneskin si sono esibiti nel trionfale concerto del Circo Massimo. Dal palco si sente un fermo no alla guerra in Ucraina.

Quello dei Maneskin è stato sicuramente uno dei concerti più attesi dell’anno. Sono state circa 70mila le persone all’interno dell’arena romana tra cui diverse star hollywoodiane come Russell Crowe e Angelina Jolie. Durante l’esibizione del gruppo c’è stato spazio per la guerra in Ucraina alla quale hanno detto fermamente no con un “F**k Putin”, il tutto durante il brano Gasoline.

Concerto dei Maneskin al Circo Massimo. Il messaggio contro la guerra

Il messaggio di Damiano, Ethan, Thomas e Victoria che è stato trasmesso in serata sul palco è tagliente e allo stesso tempo incisivo: “Continuiamo a dirlo anche se a qualcuno dà fastidio: F**k Putin, f**k la guerra, fanc**o i dittatori. E a chi non è d’accordo: F**k”. Il gruppo durante l’esibizione di “Amandoti” ha poi mandato una dedica a Manuel Agnelli, colui che ha tenuto a battezzo il gruppo durante il periodo di X-Factor “Manuel, ti pensiamo sempre” hanno gridato.

Fan chiamati sul palco

Sul finale del concerto i Maneskin hanno voluto dare un altro messaggio importante. Circa una cinquantina di fan sono saliti sul palco, il tutto con Lividi sui gomiti a fare da cornice. Una di loro ha mostrato la bandiera dell’Ucraina. Hanno poi proseguito con “Le parole lontane”, primo bis della serata. Nel secondo bis “I Wanna be your slave” è stato invece Thomas Raggi a scaldare l’atmosfera lanciandosi dal palco.

Il saluto finale del pubblico

Particolarmente emozionante il momento dei saluti finali: “Non ci sono parole. Questo è un traguardo incredibile per noi”. Il pubblico ha risposto a sua volta calorosamente con “Maneskin, Maneskin”. Una volta spente le luci del palco, il pubblico è lentamente defluito, anche se non senza creare assembramenti. Sul lungotevere e nell’area di via dei Cerchi sono state schierate le forze dell’ordine.