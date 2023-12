Concerto Natale in Vaticano con Al Bano, Cocciante, Britti e Berti

Roma, 18 dic. (askanews) – Grandi nomi e grande musica. Si è svolta all’Auditorium della Conciliazione a Roma la 31esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano – che ha registrato il tutto esaurito – e sarà trasmessa in prima serata su Canale5 il 25 dicembre. Federica Panicucci, conduttrice dell’evento per il quinto anno consecutivo.

Tra i partecipanti Riccardo Cocciante, Al Bano Carrisi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, Gemelli di Guidonia, Raiz, Matteo Romano, Christopher Cross, Giusy Ferreri, Alex Britti, Marcella Bella, Alin Stoica, Viktoria Modesta, Virginia State Gospel Choir, Piccolo Coro Le Dolci Note, Orchestra Italiana del Cinema.

Tutti gli artisti si sono esibiti dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino. Il concerto, come da tradizione, sarà trasmesso in prima serata televisiva su Canale 5 il 25 dicembre, giorno di Natale. Il Concerto di Natale gode del patrocinio di Roma Capitale e della Fondazione Cultura per l’Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

A richiamare alla solidarietà sarà ancora una volta un progetto di Missioni Don Bosco intitolato: “Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza”. Un progetto che vuole proteggere le ragazze di strada in Sierra Leone nota per il dramma dei bambini soldato di cui il 30% sono bambine, la guerra dei diamanti, l’ebola e l’estrema povertà. Il progetto prevede la realizzazione di un rifugio nel Centro Don Bosco Fambul, dedicato a ragazze con un’età compresa tra i 9 e i 17 anni. Si tratta di un ambiente sicuro finalizzato alla loro riabilitazione e reintegrazione nella società.