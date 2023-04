Concerto Primo maggio, 50 artisti sul palco con Ambra e Biggio

Roma, 26 apr. (askanews) – Il palco di Piazza San Giovanni in Laterano è pronto ad accogliere ben nove ore di musica dal vivo e 50 artisti. Saranno Ambra e Biggio quest’anno a condurre il concerto del Primo Maggio, in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia dalle 15.15. Alla trentatreesima edizione del concertone promosso da CGIL, CISL e UIL parteciperanno tanti giovani artisti, da Lazza a Coma_Cose, da Tananai a Gaia, da Mara Sattei a Fulminacci, Aiello, Rocco Hunt e molti altri. Sul grande palco si esibiranno anche i “veterani” Piero Pelù, Emma, Francesco Gabbani, Baustelle. Molta attesa c’è per la giovane cantautrice norvegese Aurora.

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori di quest’anno. I tre leader sindacali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri hanno presentato in Rai l’iniziativa di quest’anno e Landini ha spiegato:

“Richiamare oggi la Costituzione e soprattutto il diritto al lavoro, cioè che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, per noi vuol denunciare una cosa, che oggi per molti il lavoro non è quel diritto che sancisce la Carta, perché c’è troppa precarietà, perché si è poveri anche lavorando, perché si muore ancora lavorando”.