Concerto-tributo a Pino Daniele per i suoi 70 anni a piazza del Gesù

Napoli, 19 mar. (askanews) – Un concerto unico per celebrare il 70esimo compleanno di Pino Daniele, Napoli si da appuntamento a piazza del Gesù per: ‘Je Sto Vicino a Te Forever’, un omaggio musicale e culturale che riunisce amici, colleghi e artisti vicini all’indimenticabile cantautore. Nello Daniele fratello del grande Pino racconta questa serata di festa per l’uomo in blues’ dalla piazza dove ha cominciato a scrivere. Lo slogan scelto per l’evento, ‘Puorteme a casa mia’.

“L’idea è di festeggiare qui il suo settantesimo compleanno e di riportarlo nei suoi luoghi e tra la sua gente, con tanti amici e tanti artisti che accompagneranno la gente che canta le canzoni di Pino”

Davvero tanti gli ospiti sul palco delle serata condotta da Serena Autieri: ci sono i 99 Posse, Francesco Baccini, Mario Biondi, Rossana Casale, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Eugenio Finardi, Morgan, Enzo Gragnaniello, Negrita, Nina Zilli e tanti altri. Gli Audio 2 ricordano Pino così.

“Lo omaggeremo con il brano “Alleria” che non è uno dei più noti ma che secondo noi è uno dei più belli, rigorosamente in napoletano stretto”.

La serata sarà trasmessa in differita su Rai 2 il prossimo 20 aprile.