Concertone Primo Maggio, conduce Ambra Angiolini: gli artisti sul palco

Concertone Primo Maggio: conduce Ambra Angiolini

Il Concertone del Primo Maggio a Roma, dopo due anni difficili dovuti alla pandemia, torna in piazza San Giovanni, con lo slogan “al lavoro per la pace“. Ambra Angiolini è pronta per guidare l’evento per il quinto anno consecutivo, con oltre 30 artisti sul palco. Il risultato del suo tampone molecolare è negativo e la showgirl potrà essere sul palco del Concertone del Primo Maggio insieme a Bugo, che sarà al suo fianco nella prima parte.

L’attrice era risultata positiva al Covid mentre era impegnata sul set di una serie televisiva, ma è stato confermato che sarà presente alla conduzione dell’evento.

Gli artisti che si esibiranno sul palco

Tra i nomi più conosciuti ci saranno Marco Mengoni, Max Pezzali, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso, Enrico Ruggeri. Per quanto riguarda le nuove realtà saranno presenti Ariete, Bresh, Caffellatte con Deddy, Bigmama, Uh, Mara Sattei, Angelina Mango.

Ci saranno anche Bandabardò con Cisco, Claver Gold, Clementino, Coez, Coma_Cose, Fasma, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Luca Barbarossa con gli Extraliscio, Orchestraccia, Luchè, Mace ft. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce, Joan Thiele, Mecna, Mobrici, Mr.Rain, Psicologi, Rancore, Rkomi, Rovere, Sinkro, VV, Willie Peyote. Per la prima volta ci saranno anche gli artisti di Notre Dame de Paris, con una performance speciale per i vent’anni dello spettacolo da Riccardo Cocciante.

Gli unici ospiti internazionali saranno i Go_A, gruppo ucraino che ha rappresentato il paese lo scorso anno all’Eurovision Song Contest. Ci saranno anche gli interventi di Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini.

Il Concertone del Primo Maggio

Il Concerto, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, con ladirezione artistica di Massimo Bonelli di iCompany, sarà trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2 e Rai Play, dalle 15.30 alle 19 e dalle 20 alle 24. Il concerto sarà in Piazza San Giovanni in Laterano. Radio2 sarà la voce ufficiale del Concerto del Primo Maggio e racconterà in diretta tutto ciò che accadrà sul palco e nel backstage, con Diletta Parlangeli ed Elina Di Cioccio, Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto. Presenti anche Rainews24, TgrLazio, Radio1 e RaiPlay.