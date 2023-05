Concertone primo maggio, una frase di Ambra Angiolini "indispettisce" i tifosi della Lazio: cosa è successo

Sui social network si è scatenata una nuova polemica legata al concerto del primo maggio. Questa volta la miccia è stata accesa dai tifosi della Lazio dopo che la conduttrice ha letto sul palco una frase che non è piaciuta affatto ai biancocelesti: “Il diritto che mi manca è quello di tifare Lazio a Roma centro senza essere ‘corcato’”, è la frase galeotta. Le reazioni sono state immediate.

Concertone primo maggio, la frase di Ambra Angiolini che ha fatto infuriare i tifosi della Lazio

Leggendo i numerosi post, ma anche cinguettii su Twitter sull’argomento è possibile notare che il filo conduttore è in linea di massima uno ossia chiedere scusa ai tifosi laziali. È il caso di un utente che a chiare lettere ha scritto: “Chiedete scusa a tutti i laziali e alla nostra città che vi ospita” e ancora: “Vorrei chiedere all’individuo quale è Ambra chi dovrebbe “corcarmi” per il solo motivo che tifo la Lazio…”. Infine c’è chi si è chiesto se Ambra abbia letto davvero questa frase e se avesse anche aggiunto una risatina per poi concludere: “Spero sia un fake”.

Ambra sommersa di critiche per la vicenda dell’appartamento

La stessa Ambra è stata tuttavia presa di mira sui social anche per un altro motivo. Sono stati in molti a ironizzare sulla dicotomia lavoro/appartamento abusivo, facendo chiaramente riferimento alla vicenda che l’ha vista coinvolta con Silvia Slitti, la moglie di Giampaolo Pazzini: “Ma Ambra ha poi liberato la casa occupata…”, è solo uno dei tanti commenti al riguardo.