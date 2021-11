Concorrenza: Borghi (Pd), 'concessioni idroelettriche tema sicurezza, rischio scalate'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “La disciplina del regime concessorio in materia energetica va completamente ripensata, alla luce delle dinamiche connesse con l’evoluzione della sicurezza nazionale e con l’esigenza di costruire una Strategia Nazionale di Sicurezza nella quale tenere presente che in materia di energia, e di rinnovabili in particolare, il nostro Paese è esposto al rischio di scalate estere, con impatti possibili sulla sovranità nazionale e sull’indipendenza economica della Repubblica".

Così Enrico Borghi, membro della segreteria del Pd.