Concorrenza: Draghi, 'mappiamo tutte le concessioni, da spiagge a acque a frequenze'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Avviamo un’operazione di trasparenza, e mappiamo tutte le concessioni in essere, come quelle relative alle spiagge, alle acque minerali e termali, alle frequenze". Così il premier Mario Draghi nel suo intervento introduttivo nel corso del Cdm sul Ddl Concorrenza.

"Si tratta di un provvedimento analogo a quanto ci apprestiamo a fare con il catasto", aggiunge il presidente del Consiglio. "I cittadini potranno così verificare quanto ciascun concessionario paghi per esercitare la sua attività. Ci aspettiamo che questo esercizio metta in evidenza la frammentazione delle competenze tra amministrazioni centrali e territoriali e la scarsa redditività per il Governo della maggior parte delle concessioni".