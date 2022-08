Concorsi pubblici agosto 2022: tutti i bandi in scadenza

Pubblica amministrazione, forze dell'ordine, sanità: i principali concorsi in scadenza da tenere d'occhio

Per tutti coloro che puntano ai concorsi pubblici questo sarà un mese da segnare sul calendario: sono infatti molti i bandi i cui termini scadono ad agosto 2022. Vediamone qualcuno nel dettaglio.

Concorsi pubblici agosto 2022, i bandi in scadenza il 4

Il piatto più ricco è quello offerto dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, per la quale si cercano 114 posti da funzionario tecnico e 15 posti da dirigente di seconda fascia, entrambi i ruoli a tempo indeterminato.

Poi c’è il bando dell’Istituto Superiore di Sanità per 5 posti di ricercatore III livello per il Dipartimento di malattie infettive e il Centro nazionale per la ricerca sull’AIDS, con contratto a tempo indeterminato per due anni.

E c’è anche quello per un contratto a tempo determinato da collaboratore tecnico VI livello per l’area dei servizi statistici e informativi dell’Istituto nazionale per la valutatazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Infine citiamo anche i due bandi dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, che offrono tre contratti a tempo indeterminato per un coadiutore dell’anima amministrativo-contabile e due funzionari amministrativo-giuridico-contabili.

I bandi delle forze dell’ordine

Ad agosto scadranno anche alcuni bandi di concorso relativi alle Forze dell’Ordine. Innanzitutto quello per 292 posti da viceispettore tecnico della Polizia, riservato agli under 28. E poi quello dei Vigili del Fuoco, che riguarda 26 posti da vicedirettore informatico. Entrambi i concorsi scadono il primo agosto 2022.

Entro l’8 agosto 2022 si può presentare domanda anche per svariati concorsi della Polizia. Nello specifico ce ne sono altri che riguardano ulteriori 98 posti da viceispettore tecnico in specifici settori: Polizia scientifica, psicologia, settore equipaggiamento e settore motorizzazione.

Infine, l’11 agosto 2022 è il termine ultimo per poter partecipare al concorso dei Carabinieri, che vale ben 4.189 posti per aspiranti allievi dell’Arma.