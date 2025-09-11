Condanna storica per Jair Bolsonaro: 27 anni per tentato golpe

La Corte Suprema del Brasile ha emesso una sentenza senza precedenti, condannando l’ex presidente Jair Bolsonaro a 27 anni e tre mesi di carcere per il tentato colpo di Stato avvenuto nel 2022. Questo evento, segnato da tensioni politiche e sociali, si è verificato quando Bolsonaro, secondo le accuse, ha cercato di mantenere il potere ribaltando il risultato delle elezioni vinte da Luiz Inácio Lula da Silva.

La sentenza è stata approvata da un collegio di cinque giudici, con quattro voti a favore e uno contro.

Dettagli della condanna

Bolsonaro si trova attualmente agli arresti domiciliari a Brasilia e continua a negare ogni responsabilità. Gli avvocati dell’ex presidente hanno annunciato che presenteranno appello. La Corte Suprema avrà fino a 60 giorni per pubblicare la decisione completa; dopo di che, la difesa avrà cinque giorni per depositare ulteriori documenti e prove. I magistrati hanno giudicato Bolsonaro colpevole di cinque capi d’imputazione, tra cui: tentativo di colpo di Stato e partecipazione a un’organizzazione criminale armata.

La giudice Cármen Lúcia, una delle voci più critiche durante il processo, ha affermato: “È l’istigatore, il leader di un’organizzazione che ha orchestrato ogni mossa possibile per mantenere o conquistare il potere.” Il giudice Alexandre de Moraes, relatore del caso, ha descritto Bolsonaro come il leader di un complotto golpista, mostrando in aula video in cui incitava il pubblico contro la Corte Suprema. Sono stati mostrati anche filmati dei disordini dell’8 gennaio 2023, un episodio che ha profondamente segnato la società brasiliana.

Reazioni alla sentenza

La condanna ha diviso l’opinione pubblica brasiliana. Da un lato, molti cittadini e gruppi democratici hanno accolto la decisione come un passo necessario per difendere lo Stato di diritto. Dall’altro, i sostenitori di Bolsonaro continuano a considerarlo una vittima di persecuzione politica. Dopo la sentenza, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per difendere il loro leader, contestando la legittimità della Corte Suprema.

Flávio Bolsonaro, il figlio maggiore dell’ex presidente, ha definito la sentenza una “suprema persecuzione”, mentre un altro figlio, Eduardo, ha condiviso sui social richieste di amnistia tramite il Congresso. Anche l’ex first lady, Michelle Bolsonaro, ha espresso il suo sostegno, affermando: “C’è un Dio in cielo che vede tutto, che ama la giustizia e odia l’iniquità.”

Implicazioni politiche e internazionali

Il presidente in carica, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sottolineato la gravità della situazione, affermando: “Bolsonaro ha tentato un colpo di Stato e ci sono centinaia di prove che lo dimostrano.” A livello internazionale, la condanna ha suscitato reazioni forti, compresa quella di Donald Trump, che ha espresso disappunto per la decisione, definendola “molto negativa per il Brasile.” Trump ha paragonato la situazione di Bolsonaro alla sua vicenda giudiziaria, parlando di una caccia alle streghe orchestrata dai suoi avversari politici.

Questa situazione ha il potenziale di aumentare le tensioni tra il Brasile e gli Stati Uniti, già fragili. Nonostante la condanna, Bolsonaro rimane una figura influente nel panorama politico brasiliano e potrebbe avere un ruolo significativo nelle prossime elezioni, designando un successore in grado di competere contro Lula. Tuttavia, la sentenza potrebbe intensificare le divisioni politiche e sociali, alimentando un clima di conflitto e instabilità.