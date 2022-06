Condannare Chiara Nasti per il commento su peso e gravidanza non ci assolve dalle nostre colpe

In fondo non è neppure colpa tua, Chiara. La colpa va ricercata al di là di te, in una società per cui le donne stanno sempre correndo in una qualche gara a cui non sanno neppure di essersi iscritte.

Ci risiamo. Siamo di nuovo qui a parlare di Chiara Nasti, perché l’influencer tra le più celebri di Instagram c’è ricascata. La storia del gamberetto non è stata buona maestra e non le ha insegnato che con i commenti su Internet bisogna andarci non con i piedi di piombo, di più.

Perché a scatenare una bufera ci vuole un attimo, soprattutto se a guardare ci sono gli occhi di due milioni di follower.

E così, dopo aver fatto apertamente body shaming sul suo ex, Chiara è passata a commentare il corpo di altre donne che come lei aspettano un figlio. Solo che, a differenza sua, non tutte le donne hanno la fortuna (ma è per forza una fortuna? Chi lo ha deciso?) di non mettere su neanche un chilo in gravidanza, di “essere tutta pancia”, come si dice, e di potersi mostrare fiera in bikini, probabilmente (è d’obbligo: chi sa, in fondo, cosa prova davvero?) senza neanche una remora.

Non c’è niente di male ad ammettere di aver preso qualche chilo “per una cosa così bella“, replica a un commento. Per poi aggiungere – peccato – che però le stesse che lo pensano “si svaccano” e precisando che se mai dovesse prendere 20 kg in gravidanza “non ho problemi, dopo li toglierei subito“. Mollato il pargolo alla tata e correndo dal personal trainer, immaginiamo. Sicuramente facendo di tutto per levare dal proprio corpo ogni segno di ciò che è stato, sia mai che i corpi (quelli veri, non quelli delle Barbie) facciano ciò che possono e devono fare nel corso della vita: cambiare.

Bisogna cancellare tutto, come se la gravidanza fosse qualcosa da dimenticare. Come se ingrassare fosse una colpa estrema, una prova di debolezza.

In fondo non è neppure colpa tua, Chiara. La colpa va ricercata al di là di te, in chi in te (la te perfetta, innaturalmente in forma) vede opportunità e soldi; ancora più in là in una società per cui le donne stanno sempre correndo in una qualche gara a cui non sanno neppure di essersi iscritte.

Ma gareggiano, perché devi essere bella, devi essere brava, devi essere moglie e madre e se ti riesce anche lavoratrice, devi essere come gli altri (altre donne comprese) si aspettano che tu sia. Una donna deve sempre e comunque essere perfetta e se non lo è, be’, la colpa è solo sua, anche se nel mentre nel suo ventre sta crescendo una vita. E non importa se la gravidanza spesso e volentieri porta con sé disagi e insicurezze con cui fare i conti. Non importa se si fa già fatica a riconoscersi in quel corpo che cambia, figuriamoci dopo aver visto certe foto e letto certi commenti. Parole che possono ferire più in profondità di quanto si pensi.

Se c’è una colpa che possiamo attribuirti, Chiara, è proprio questa: non prestare sufficiente attenzione alle tue parole, non essere conscia del potere e della portata che queste possono avere – ferire più di armi, consolare più di un abbraccio. Per tutto il resto, non proiettiamo su di lei colpe che non sono sue ma nostre, di tutti e, talvolta, di tutte.