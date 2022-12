Condannata la "segretaria dell'Olocausto": due anni di libertà vigilata alla 97enne

In Germania è stata condannata la “segretaria dell’Olocausto” ed ha inflitto due anni di libertà vigilata alla 97enne Irmgard Furchner teneva la contabilità nel campo di sterminio nazista polacco di Stutthof.

La donna è stata condannata per complicità nell’omicidio di oltre 10.500 prigionieri. La sua è stata una responsabilità indiretta ma non per questo meno grave.

Condannata la “segretaria dell’Olocausto”

Da quanto si apprende la Corte provinciale di Itzehoe non ha tenuto conto delle richiesta delle difese che avevano fatto istanza di assoluzione ed ha ritenuto congrua la richiesta della Procura di due anni di libertà vigilata per la novantenne.

Tutto questo è giunto in punto di Diritto dopo un totale di 40 giorni di processo.

La corte accoglie le richieste del Pm

Alla fine il giudice ha condannato l’imputata Irmgard Furchner, 97 anni, per complicità in omicidio in oltre 10.505 casi, nonché per “complicità in tentato omicidio in altri cinque, secondo l’emittente pubblica regionale NDR”. In circa 14 mesi il fascicolo processuale è salito a circa 3.600 pagine, a cui si aggiunge una memoria USB con circa duemila verbali di interrogatorio.

Sono stati ascoltati in aula quattordici testimoni, otto dei quali sopravvissuti al campo di concentramento in Polonia di Stutthof.