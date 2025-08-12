Condanne per l'incendio mortale in un rifugio in Guatemala

Un incendio devastante ha colpito un rifugio per minori in Guatemala, portando alla condanna di sei persone per la morte di 41 ragazze nel 2017. Le sentenze, emesse da un giudice locale, hanno rivelato le gravi carenze nel sistema di protezione statale e hanno suscitato indignazione in tutto il paese. Ma come è potuto accadere un simile orrore?

Il verdetto e le condanne

Il 24 ottobre, la giudice Ingrid Cifuentes ha emesso le condanne per gli ex funzionari coinvolti, che hanno ricevuto pene comprese tra i sei e i venticinque anni. Tra i condannati ci sono due ex agenti di polizia e quattro ex funzionari della protezione infantile, tutti accusati di abusi d’autorità e omicidio colposo. I pubblici ministeri avevano inizialmente richiesto pene fino a 131 anni per alcuni dei coinvolti. Tuttavia, la giudice ha dichiarato di non avere giurisdizione su un settimo imputato, un ex procuratore per i minori.

In aggiunta alle condanne, la Cifuentes ha ordinato un’inchiesta su Jimmy Morales, l’ex presidente del Guatemala al momento dell’incendio. Le sue azioni e quelle del suo governo sono ora sotto scrutinio, in quanto si cerca di capire il ruolo delle autorità nella tragedia. Cosa significa questo per il futuro della protezione dei minori nel paese?

La tragedia del rifugio Virgen de la Asuncion

Il disastro si è verificato l’8 marzo 2017, quando un incendio ha devastato il rifugio Virgen de la Asuncion, situato a 22 chilometri a est della capitale, Città del Guatemala. Quel giorno, il rifugio ospitava molte più ragazze rispetto alla sua capacità legale, nonostante un’ordinanza di chiusura emessa da un tribunale un anno prima. Il fuoco è divampato in una classe dove 56 ragazze erano state rinchiuse dopo aver tentato di fuggire il giorno precedente. Dopo essere state riportate con la forza, le ragazze sono state rinchiuse in una stanza priva di accesso ai servizi igienici.

Secondo i testimoni, una delle ragazze ha dato fuoco ai materassi in schiuma per protestare contro le condizioni inaccettabili del rifugio, dove si sospetta siano avvenuti abusi sessuali. Le fiamme hanno causato la morte immediata di diciannove ragazze, mentre altre ventidue sono decedute in seguito a causa delle gravi ustioni subite. Altre quindici ragazze sono rimaste gravemente ferite. Come può un sistema di protezione fallire in questo modo?

Le reazioni e le conseguenze

Emily del Cid Linares, una delle sopravvissute all’incendio, ha espresso soddisfazione per il verdetto: “Sento come se un peso fosse stato sollevato da me. Spero che le vittime possano ora riposare in pace.” Le parole di Linares riflettono il sollievo e la necessità di giustizia in un contesto di abusi sistematici che ha caratterizzato il sistema di protezione minorile in Guatemala.

Questa tragedia ha acceso un dibattito nazionale sulle condizioni dei rifugi per minori e sull’inefficienza delle autorità nel garantire la sicurezza e il benessere dei bambini. Le condanne rappresentano solo un primo passo in un lungo processo di riforma necessario per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro. La società civile e le organizzazioni per i diritti umani stanno monitorando da vicino gli sviluppi di questa vicenda, con l’auspicio che porti a un cambiamento reale e duraturo. Ma sarà sufficiente?