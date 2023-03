Le condizioni di Jerry Calà dopo l'infarto

Solo un grosso spavento per Jerry Calà, colto da un infarto mentre dormiva nella serata del 17 marzo. L’attore era in Campania per girare alcune scene del suo ultimo film “Chi ha rapito Jerry Calà”, quando improvvisamente si è sentito male ed è stato portato tempestivamente in ospedale, l’abilità dei soccorritori e medici, gli ha salvato la vita.

Le condizioni di Jerry Calà dopo l’intervento al cuore

L’attore 71enne era ospite presso l’hotel Santa Lucia, e non aveva dato alcun segnale di malessere nei giorni precedenti come testimonia anche il manager dell’attore Alex Intermite: “È stata una cosa inaspettata anche perché lui è un leone, anche mentre lavora al film continua a fare serate in giro“.

All’improvviso però, il malore che avrebbe potuto costare la vita al noto attore: “Ha avvertito un malore mentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e per fortuna l’hanno portato subito in ospedale, quindi l’abbiamo preso in tempissimo. Ora lo lasciamo un po’ tranquillo”.

Dopo un’importante operazione di angioplastica con l’intento di inserire uno stent coronarico, l’attore sembra essere fuori pericolo ed è stato trasferito dal reparto di coronarica a quello ordinario.

Le parole dell’ufficio stampa di Jerry Calà:

“L’attore Jerry Calà sta bene. Comunichiamo che nella notte di venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente da alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. E da aprile, live con la ripresa della sua tournee prodotta in esclusiva dalla The Best Organization”.

Ecco inoltre il tweet con cui Jerry Calà ha voluto rispondere a chi ha diffuso fake news sul suo conto.