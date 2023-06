La mamma e la sorellina del piccolo Manuel, morto a soli 5 anni nell’incidente di Casal Palocco, dopo che la Lamborghini guidata dagli youtuber The Borderline si è schiantata sulla Smart su cui viaggiavano, sono state portate d’urgenza in ospedale.

Le condizioni della mamma e della sorellina di Manuel, il bimbo investito e ucciso dagli youtuber

Mercoledì 14 giugno 2023, verso le ore 15.45, si è verificato un terribile incidente a Casal Palocco. Un Suv Lamborghini, guidato dal gruppo di youtuber The Borderline, si è andata a schiantare contro una Smart su cui viaggiavano una mamma e i due figli. Manuel ha perso la vita a soli 5 anni, mentre la mamma e la sorellina sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, gravemente ferite. Entrambe sono arrivate in ospedale in codice rosso, ma non sono più in pericolo di vita.

La mamma e la sorellina di Manuel sono state affidate alle cure dei medici. Secondo alcune testimonianze, sembra che la donna fosse ancora cosciente dopo l’impatto. La 29enne avrebbe cercato di rassicurare i passanti che le hanno prestato soccorso richiamando l’attenzione sui suoi figli. La donna si trova ancora in rianimazione, in stato di shock. La figlia ha riportato lesioni gravi ed è stata trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per ulteriori accertamenti. Non è in pericolo di vita e sarebbe stata dimessa la scorsa notte.

Incidente a Casal Palocco: le indagini continuano

I soccorritori hanno capito subito che il piccolo Manuel era in condizioni disperate. uno di loro ha improvvisato una rianimazione bocca a bocca ancora prima dell’arrivo dei sanitari. Il piccolo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Gli youtuber sono rimasti illesi. Alla guida Matteo Di Pietro, fondatore e componente del gruppo dei The Borderline. Avevano noleggiato il suv qualche giorno prima per girare il video “50 ore in una Lamborghini” per il loro canale YouTube.

Gli agenti stanno continuando ad indagare per cercare di capire la dinamica esatta dell’incidente. Non escludono che i ragazzi stessero girando con telecamere e telefonini mentre si trovavano alla guida. “Hanno continuato a riprendere anche una volta scesi dall’auto, subito dopo l’incidente” ha dichiarato un testimone a Fanpage.it. Altri testimoni hanno raccontato di aver visto l’auto sfrecciare a velocità altissima. Il ragazzo alla guida aveva fatto uso di cannabinoidi prima di mettersi al volante.