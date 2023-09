Condono, Salvini: sarebbe un grande incasso per i Comuni

Milano, 25 set. (askanews) – “I Comuni di tutta Italia sono intasati da centinaia di migliaia di piccole pratiche. Penso che per i comuni sarebbe un grande incasso, una finestra in più o in meno non ti cambia un palazzo, ma per i cittadini sarebbe ritornare in possesso di un bene da mettere sul mercato”. Così in merito alle ipotesi di condono edilizio, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini all’Assemblea di Assimpredil Ance.

“Ovviamente stiamo parlando di piccole difformità, gli abusi su area sismica e a rischio vanno abbattuti a suon di ruspe”, ha concluso.

Poi parlando rispondendo a una domanda sulla manovra economica ha detto: “Siamo qui per restare 5 anni, quindi abbiamo altre 4 manovre economiche, quest’anno la priorità sono gli stipendi e le pensioni. I soldi che recupereremo anche chiedendoli alle banche, tagliando i furbetti del rdc e bloccando il superbonus per quelli che se lo possono permettere, ecco, questi miliardi finiranno in stipendi e pensioni e nell’immediato anche per un bonus sulla benzina e sulle bollette delle luce soprattutto per famiglie a reddito più basso”.