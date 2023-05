Conduttrice BBC imbarazzata: ripresa mentre si stiracchia

Lukwesa Burak, conduttrice di BBC News, è stata protagonista di un momento molto imbarazzante: il servizio non è partito ed è stata ripresa mentre si stiracchiava in diretta.

La conduttrice di BBC News, Lukwesa Burak (49 anni) ha improvvisamente allungato le braccia al soffitto, in un momento di relax, affermando “Ok”. Probabilmente, la donna deve essersi pentita quasi immediatamente del gesto, poiché in quel momento era ancora in onda e di conseguenza la telecamera la stava ancora riprendendo. Come ipotizza Rainews è possibile che Lukwesa sia stata richiamata tramite gli auricolari, ricomponendosi subito dopo. L’espressione rilassata, e molto “informale”, sul volto è comunque evidente. Sono seguiti momenti di silenzio prima di parlare nuovamente. Quasi sessanta secondi di imbarazzo e di silenzio, poi Burak è tornata a parlare.

La conduttrice BBC si “gode” un momento di relax, ma è ancora in onda

Lukwesa Burak era ancora in onda nel momento in cui ha allungato le braccia al soffitto, non accorgendosi inizialmente che la telecamera la stava ancora riprendendo. Nel filmato, che ha fatto il giro del web, si vede il forte imbarazzo da parte della giornalista che ha tentennato per quasi un minuto prima di tornare a parlare. Ma cosa è successo? Semplicemente il servizio programmato non era partito e di conseguenza Lukwesa era ancora in diretta.

Quite the surreal minute on the BBC News Channel just now. pic.twitter.com/LOmjnb5jbc — Scott Bryan (@scottygb) May 4, 2023

Chi è Lukwesa Burak?

Lukwesa Burak è una conduttrice attualmente in forza alla BBC. In precedenza, ha lavorato per Al Jazeera English , Sky News ma anche per Africa Edition su eNCA, con sede in Sud Africa. Dalla Wikipedia inglese si legge come la 49enne abbia un curriculum di tutto rispetto essendo una presentatrice regolare di altri programmi come Newsday su BBC World News , BBC One e BBC News Channel.