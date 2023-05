Confartigianato Emilia Romagna: molto soddisfatti manovra 2 miliardi

Roma, 23 mag. (askanews) – “Come sapete abbiamo presentato un documento condiviso da tutti, è stato presentato già da ieri. Tutte le richieste sono state ascoltate. Devo dire che siamo molto soddisfatti di quanto il governo è riuscito a fare in così breve tempo, perché una prima manovra da quasi 2 miliardi di euro era quasi inaspettata, una manovra straordinaria, uscita dall’ordinario, data la quantità di economia. Lo è ancora a maggior ragione, perché è stata anche la velocità che ha deciso quanto influenzeranno queste cifre. Il mondo dell’artigianato è quello che consentirà agli altri di riprendere il prima possibile. Le nostre imprese devono essere rimesse in peidi in brevissimo tempo per permettere anche a tutti gli altri di andare avanti. Al momento siamo molto soddisfatti di questa prima manovra”: così il Presidente di Confartigianato imprese Emilia Romagna, Davide Servadei, al termine dell’incontro con il Governo sui provvedimenti per le zone alluvionate.