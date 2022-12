Aumenta il disagio sociale degli italiani, secondo le più recenti analisi di Confcommercio aggiornate allo scorso ottobre.

L’istituzione conferma infatti il trend negativo degli ultimi mesi relativo al benessere della popolazione, minato in particolar modo dall’inflazione. Ecco dunque il dettaglio dell’ultimo rapporto Confcommercio in merito.

Risulta confermato dunque che a causare l’aumento del livello di disagio percepito da parte della popolazione sia l’ulteriore aumento dei pezzi di beni e servizi a causa dell’inflazione, che è arrivata all’8,9% rispetto all’8,4% di settembre.

Il livello di disagio sociale aumentato rispetto ai mesi passati sembra in qualche modo essere mitigato da un altro fattore più positivo, ovvero il miglioramento del mercato del lavoro.

Riguardo ai risultati di questo recente studio Mariano Bella ha dichiarato:

Le prime stime di novembre indicano una stabilizzazione dell’inflazione, che permane comunque su valori elevati, dato che appare prematuro leggere come l’inizio di una fase di rientro. La progressiva erosione del reddito disponibile non potrà non incidere, nei prossimi mesi, sui comportamenti delle famiglie, amplificando i timori di un possibile rallentamento della domanda e di conseguenza della ripresa e dell’occupazione. Elementi che potrebbero determinare un ulteriore ampliamento dell’area del disagio sociale nei primi mesi del 2023″.