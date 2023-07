Confcooperative, Stronati: a Bruxelles la forza di 4000 imprese

Bruxelles, 19 lug. (askanews) – “Per Confcooperative Lavoro e Servizi è stata una bellissima giornata perchè noi abbiamo portato a Bruxelles i nostri dirigenti, cioè i presidenti responsabili delle cooperative e dei consorzi, la forza di 4000 imprese con 250 mila addetti. Abbiamo portato il quotidiano della cooperazione di lavoro, quella che chiede all’Unione europea una maggior tutela sui temi che porta avanti ma soprattutto all’identità cooperativa di lavoro. Perchè si tratta di imprese impegnate sul mercato, mentre se si fa un

discorso di economia sociale si prediligono altri soggetti che imprese non sono. Abbiamo cercato di far capire questo e di dire che per la transizione energertica, ecologica e ambientale siamo pronti e vogliamo dei dispositivi più veloci. Siamo pronti per partire e per progettare ed eseguire i lavori ma vogliamo impegnarci sempre più sul nostro tema: il lavoro. Un lavoro che

deve essere buono, per imprese buone che sappiano investire e che sappiano tenere il passo di questa economia che deve accelerare ancora di più”,

Così ad askanews il presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi, Massimo Stronati, commenta i risultati dell’iniziativa “Le imprese e la transizione ambientale. L’evoluzione del diritto ambientale tra norme comunitarie e

nazionali” svoltasi presso il Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles.