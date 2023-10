Confcooperative: transizione ecologica è occasione per creare lavoro

Bologna, 16 ott. (askanews) – “La transizione ambientale è un’occasione fondamentale per innovare il modo di fare impresa e creare nuovo lavoro”. È il messaggio che Confcooperative Lavoro e Servizi e Confcooperative Consumo e Utenza hanno rivolto al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, durante un incontro a Bologna.

“Dobbiamo affrontare la questione del cambiamento – ha spiegato Pichetto Fratin – come una opportunità per essere migliori, per essere più avanti degli altri, e quindi per cogliere questa opportunità e creare nuovo lavoro e nuove condizioni di benessere”.

Le imprese cooperative energetiche, in particolare quelle che autoproducono energia da fonti rinnovabili, hanno una storia secolare e contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dei territori in molte aree del Paese, come afferma Roberto Savini, presidente di Confcooperative Consumo e Utenza.

“Noi cavalchiamo la transizione, come ha detto il ministro; condivido in pieno questo termine. Non è un problema, noi lo cavalchiamo da 120 anni perché siamo partiti con l’idroelettrico, siamo arrivati al termoelettrico passando attraverso la distribuzione dell’acqua calda nei territori dove abbiamo del legname, e abbiamo il biogas. Siamo abituati a questo compito”.

Occorre, però, superare il contrasto ideologico tra cura dell’ambiente e attività umana. La sostenibilità ambientale ha dei costi di cui bisogna essere realisticamente consapevoli. Per questo – secondo Massimo Stronati, presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi – servono investimenti strategici sulle infrastrutture.

“Io dico sempre che Greta, i fratelli di Greta e le sorelle di Greta parlano tutti di transizione e di energie – ha detto Stronati – però chi le fa veramente sono le imprese, gli uomini e le donne che stanno dietro le imprese non solo chi fa i comitati o chi dice solo che le cose devono essere fatte”.