La Fiorentina domina ma si inchina al cinismo del West Ham. I londinesi vincono 2-1 con i gol di Benrahma su rigore e Bowen al 90′, inutile il pareggio di Bonaventura. La seconda edizione della Conference League finisce in Inghilterra.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé, Jovic. All. Vincenzo Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. All. David Moyes

Il primo tempo

Un primo tempo tattico, bloccato, con la Fiorentina che fa la partita ma gli inglesi difendono con ordine, concedendo il minimo indispensabile. Da segnalare solo due mezze occasioni, una per parte: prima un colpo di testa di Milenkovic alto da calcio d’angolo e poi un tiro di Rice finito non di molto a lato sugli sviluppi di una rimessa laterale. In pieno recupero, annullato il gol del vantaggio viola a Jovic per posizione di fuorigioco, dopo la gran parata di Areaola su Kouamè.

La ripresa

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la partita si sblocca a inizio ripresa con il fallo di mano di Biraghi e il rigore assegnato agli Hammers. Benrahma trasforma dal dischetto. Reazione di orgoglio della Fiorentina che pareggia con Bonaventura, ma al 90′ arriva il gol di Bowen che sorprende la difesa dei viola e regala la coppa ai londinesi, nonostante una prestazione migliore da parte dei gigliati. Cinici, sporchi e cattivi gli inglesi, che strappano la coppa all’Italia dopo il trionfo della Roma dell’anno scorso.

La vergogna dagli spalti

Da segnalare un bruttissimo episodio, con i tifosi del West Ham che hanno colpito il capitano della Fiorentina Biraghi, ferito sulla nuca dal lancio di bicchieri. Colpo che ha causato una perdita di sangue all’esterno viola.