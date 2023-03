Conference League, Fiorentina-Sivasspor 1-0: decide Barak

Alla Fiorentina basta il gol di Antonin Barak per piegare i turchi del Sivasspor nell'andata degli ottavi di Conference League

Alla Fiorentina basta un gol di Barak per stendere i turchi del Sivasspor al Franchi di Firenze. Il fantasista ceco chiude l’assalto e sigilla l’1-0 che decide la sfida di andata degli ottavi di Conference League. Tante occasioni sprecate dai viola e la sfida non è ancora chiusa. Giovedì prossimo il ritorno in Turchia.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Gonzalez. (A disp. Sirigu, Milenkovic, Cabral, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Mandragora, Bianco, Barak, Brekalo, Kouamé). All. Italiano.

SIVASSPOR (4-3-3): Ali Sasal Vural; Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ugur Ciftci; Hakan Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Erdogan Yesilyurt. (A disp. Baver Kuckar, Muammer Yildirim, Gradel, Njie, Gokay, Ulvestad, Musa, Ziya Erdal, James, Mehmet Albayrak). All. Calimbay

Il primo tempo

La Fiorentina di Italiano parte all’arrembaggio, cercando di far capire fin da subito le forti intenzioni. I viola attaccano i turchi e collezionano occasioni. La più clamorosa si stampa sulla traversa con il colpo dello scorpione di Castrovilli, che sfiora un gol storico. Pressione alta e occasioni in collezione, ma il Sivasspor riesce a chiudere il primo tempo sullo 0-0.

Il secondo tempo

I viola ripartono a inizio ripresa con la solita fame di gol, anche se i turchi non perdono compattezza. Il gol arriva grazie al nuovo entrato Barak che scaglia in porta un super mancino che si rivelerà decisivo ai fini del risultato. Nel finale ammonito Biraghi, che era diffidato e salterà il ritorno, e rosso per Gradel.