Conference League, Lech Poznan-Fiorentina: la formazione di Italiano

La Fiorentina scenderà a brevissimo in campo all'Inea Stadion. Scopriamo qual è formazione schierata da Italiano contro il Lech Poznan.

Manca pochissimo al match valido per i quarti di finale di Europa League che verrà disputato tra Lech Poznan e Fiorentina. Il team guidato da Vincenzo Italiano sta vivendo un periodo davvero favorevole grazie a ben 7 risultati utili consecutivi inanellati nel campionato di Serie A. “Faremo del nostro meglio per arrivare in fondo alla competizione”, ha dichiarato il giocatore dei viola, Milinkovic.

Conference League, le formazioni ufficiali di Lech Poznan-Fiorentina

Scopriamo quali sono due rose schierate in campo: