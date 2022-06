Conferenza Onu oceani, Guterres: è una emergenza da affrontare

Milano, 27 giu. (askanews) – Lo stato di salute degli oceani sono “una emergenza da affrontare”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite dedicata al tema. “Quando vediamo la Terra dallo Spazio, apprezziamo davvero di vivere su un pianeta blu, l’oceano ci collega tutti purtroppo abbiamo dato l’oceano per scontato e oggi dobbiamo affrontare quella che definirei un’emergenza per gli oceani dobbiamo invertire la rotta”, ha detto.

“Il riscaldamento globale sta spingendo le temperature oceaniche a livelli record, creando tempeste più violente e più frequenti. Il livello del mare sta aumentando. Le nazioni insulari basse devono affrontare inondazioni, così come molte grandi città costiere del mondo. La crisi climatica sta anche rendendo gli oceani più acidi, sconvolgendo la catena alimentare marina”, ha aggiunto.