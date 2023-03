Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in occasione della sua visita in Italia, ha tenuto una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. In questa circostanza, oltre a ribadire il rapporto di amicizia che lega i due Paesi, Netanyahu ha annunciato che Israele ha intenzione di aumentare l’export di gas verso l’Italia.

Conferenza stampa a Palazzo Chigi, Netanyahu a Meloni: “Israele vuole aumentare l’export di gas verso l’Italia”

Intervenendo al Forum economico delle imprese, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele ha intenzione di incrementare l’export di gas verso l’Italia e dall’Italia verso l’Europa.

“Ci saranno ingenti investimenti nelle infrastrutture, vogliamo ampliare il settore del gas per aumentare i flussi verso Italia e da qui all’Europa, e siamo pronti a fare di più con voi a tal fine”, ha detto Netanyahu.

Il leader israeliano, poi, ha anche voluto lodare “l’amicizia di lunga durata e crescente” che esiste tra il suo Paese e Italia, che “sta acquisendo una misura ancora maggiore”. “Abbiamo un’amicizia tra Italia e Israele che è di lunga durata e crescente e che sta acquisendo una misura ancora maggiore”, ha sottolineato Netanyahu durante la conferenza stampa congiunta con Giorgia Meloni che si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 10 marzo a Palazzo Chigi. “C’è spazio per un’enorme cooperazione”, ha aggiunto.

Rivolgendosi poi al premier italiano, ha espresso il seguente desiderio: “Vorrei dire al presidente del Consiglio Meloni di fare una visita in Israele, accompagnata dalle imprese italiane – e ha concluso –. Vogliamo organizzare tra qualche mese un incontro tra i due governi su una decina di argomenti di cooperazione a beneficio di Israele, dell’Italia e dell’Europa”.

Le parole del premier italiano: “Israele è una nazione amica”

Alle parole di Netanyahu, il premier Meloni ha risposto: “Ci conosciamo e ci stimiamo da tempo. Israele è una nazione amica e un partner fondamentale nel Medio Oriente e a livello globale. Vogliamo accrescere il livello della nostra cooperazione”.

“Abbiamo condiviso la necessità di un nuovo incontro intergovernativo tra Italia e Israele“, ha affermato, ancora, il presidente del Consiglio. “Non si svolge dal 2013, il prossimo si terrà in Israele e penso che potremo organizzarlo quanto prima”.

Meloni, infine, ha espresso al suo omologo israeliano “preoccupazione” e “solidarietà” ​​​​​​ per i recenti attacchi terroristici che stanno straziando e terrorizzando il Paese. A questo proposito, ha ribadito la volontà dell’Italia di impegnarsi nella battaglia per la normalizzazione del Medio Oriente. “C’è il pieno sostegno dell’Italia nel processo di normalizzazione nell’area del Medio Oriente, siamo pronti a sostenere ogni iniziativa nel processo di pace tra Israele e Palestina, siamo disponibili a fare tutto il possibile per facilitare la descalation dei rapporti che preoccupa tutti noi”, ha concluso il premier italiano.