In conferenza stampa, la Guardia Costiera americana ha affermato che il sottomarino Titan è imploso. L’equipaggio è dato per morto.

In apertura della conferenza stampa organizzata per fornire aggiornamenti sul sottomarino Titan disperso nell’oceano, la Guardia Costiera americana ha confermato che i rottami rinvenuti nelle vicinanze del relitto del Titanic appartengono al sommergibile: si ipotizza che il mezzo sia imploso e che l’equipaggio sia morto. La stessa OceanGate ha diramato un comunicato ufficiale con il quale ha esternato la convinzione tutti i passeggeri che si trovavano a bordo del Titan siano deceduti.

Conferenza stampa della Guardia Costiera sul sottomarino Titan: “È imploso, l’equipaggio è morto”

A partire dalle 15:00 ora locale, corrispondenti alle 21:00 ora italiana, la Guardia Costiera degli Stati Uniti in conferenza stampa ha fornito alcuni aggiornamenti sul sottomarino Titan, disperso da domenica 18 giugno. Secondo quanto riferito dagli uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto, i detriti individuati a circa 500 metri dai resti del Titanic provengono dal sommergibile della OceanGate.

“I detriti sono compatibili con una catastrofica implosione”, hanno riferito. E hanno aggiunto: “C’è stata una perdita della camera di decompressione. Al momento, è troppo presto per dire quando è avvenuta l’implosione del sommergibile”.

“Continueremo a ispezionare l’area dove sono stati trovati i rottami”, ha continuato la Guardia Costiera americana.

L’annuncio del contrammiraglio Mauger

A scoprire i detriti è stato uno dei droni subacquei impegnati nella ricerca del sommergibile, l’Horizon Arctic ROV, che nelle scorse ore ha raggiunto il relitto del Titanic. Le analisi dei ricercatori hanno confermato che tra i detriti sarebbero presenti “una parte del telaio e una copertura posteriore” del Titan.

Rispetto ai rottami, il comandante del primo distretto della Guardia Costiera statunitense, il contrammiraglio John Mauger, ROV ha trovato il cono di coda del sottomarino sul fondo del mare, a circa mezzo chilometro dalla prua del Titanic, e altri detriti nelle vicinanze.

“Posso solo immaginare come sia stato per loro e spero che questa scoperta fornisca un po’ di conforto in questo momento difficile”, ha detto Mauger. “Il supporto in questa operazione di ricerca altamente complessa è stata solida e immensamente apprezzata. Siamo grati per la rapida mobilitazione di esperti nella ricerca e salvataggio sottomarini e ringraziamo tutte le agenzie e il personale per il loro ruolo nella risposta. Siamo anche incredibilmente grati per la grande assistenza internazionale che è stata fornita”.

OceanGate: “Crediamo che l’equipaggio sia morto”

Intanto, la OceanGate ha diramato un comunicato con il quale ha affermato di essere convinta che l’equipaggio a bordo del sottomarino Titan disperso nell’oceano sia morto. Nella dichiarazione della società, si legge quanto segue: