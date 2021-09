Conferenza stampa di Mario Draghi oggi alle 16 su Green pass, scuola e trasporti

Attesa per le 16 la conferenza stampa del premier Draghi, che illustrerà i prossimi impegni del governo. Iniziato, nel frattempo, il Consiglio dei Ministri.

È attesa alle 16 di oggi, giovedì 2 settembre, la conferenza stampa del premier Mario Draghi, che parlerà dalla Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi. Tra i temi che il presidente del Consiglio affronterà ci saranno, molto probabilmente, l’obbligatorietà del Green pass a scuola e sui trasporti – temi particolarmente caldi a pochi giorni dal rientro a scuola degli studenti dopo la pausa estiva.

Conferenza stampa di Draghi dopo lo scontro nella maggioranza

Sulle norme relative all’uso del certificato verde si è creata una profonda spaccatura all’interno del governo Draghi, dopo che la Lega ha votato contro il Green pass in Commissione parlamentare. “Io stigmatizzo la scelta della Lega che con i voti di oggi in Commissione alla Camera contro il Green pass ha deciso, proprio nella giornata di oggi, di fare una scelta che la pone al di fuori della maggioranza.

Quindi chiedo un chiarimento politico su questo punto. Perché la Lega oggi di fatto si mette contro e fuori dalla maggioranza” ha commentato il leader dem Enrico Letta.

L’emendamento sugli under 12

Nella giornata del 1 settembre è stato invece approvato in Commissione l’emendamento presentato dal deputato di Forza Italia Roberto Novelli relativo all’obbligo di Green pass per gli under 12 che partecipano a battesimi, comunioni e matrimoni.

Per tutti i bambini al di sotto di questa età, infatti, sarà previsto un esonero, dal momento che la vaccinazione per i minori di 12 anni non è attualmente prevista.