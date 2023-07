Conferenza Stampa Zaki, "Ho deciso di vivere a Bologna. Mio momento peggiore è l'arresto"

Il ricercatore Patrick Zaki è stato accolto con calore dalla città di Bologna. In conferenza stampa ha dichiarato: "Tanti in Egitto meritano la grazia".

Con l’arrivo in Italia per il ricercatore e attivista Patrick Zaki si è aperto finalmente un nuovo capitolo della sua vita che lo porterà prima al matrimonio che si celebrerà in Egitto e poi di nuovo a Bologna, capoluogo dell’Emilia-Romagna che lo ha adottato e nella quale ha completato i suoi studi. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso l’Università Alma Mater, Zaki si è raccontato a tutto tondo, mostrando tutta la sua gratitudine per quanti hanno sempre creduto in lui.

Conferenza stampa Patrick Zaki, l’attivista: “Appartengo alla città di Bologna”

In occasione della conferenza stampa a Zaki è stata consegnata la pergamena di laurea. Ha poi spiegato che, dopo essere ritornato in Egitto, rientrerà nuovamente a Bologna dove vivrà stabilmente: “Per alcuni giorni starò qui a Bologna, poi tornerò a Il Cairo e poi di nuovo a Bologna”. Ha poi ringraziato ancora una volta il Governo italiano e quello egiziano: “Ringrazio le autorità italiane e egiziane, le ong, la società civile. i vertici dello stato italiano fino alla presidente consiglio”.

“Ho una libertà piena”

Infine Zaki ha raccontato qual è stato il momento peggiore da lui vissuto: “Il momento peggiore è stato quando sono stato arrestato e poi quando è arrivato il verdetto finale. Ma ora sono qui a Bologna, ho ricevuto il mio titolo di studio e voglio ripartire con la mia carriera di ricercatore e difensore dei diritti umani”. Non ultimo ha spiegato che per lui sarà fondamentale difendere la libertà così duramente riconquistata: “Ed è quello che volevo, perché è un mio diritto. Non voglio perderlo e lotterò per questo come ho fatto dal primo giorno”.