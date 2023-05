Confermata in appello la condanna a 3 anni per Sarkozy

Confermata in appello la condanna a 3 anni per Sarkozy

Roma, 17 mag. (askanews) – L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy condannato in appello a tre anni, uno dei quali da scontare in carcere, per corruzione e traffico d’influenze. Una sanzione senza precedenti per un ex presidente. Sarkozy ricorrerà in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Parigi.

“Nicolas Sarkozy è innocente”, ha ribadito la sua legale, Jacqueline Laffont, sottolineando che la giustizia alle volte è una strada molto lunga e difficile e che porterà il caso alla più alta corte francese, un ricorso che sospende tutte le misure decise oggi.

Pertanto, l’ex presidente, 68 anni, non dovrebbe scontare la pena fino alla sentenza definitiva. Sarkozy – presidente dal 2007 al 2012 – era stato condannato in primo grado nel 2021 per aver tentato di corrompere un magistrato, la prima volta nella storia francese moderna che un ex presidente veniva condannato per corruzione al carcere.