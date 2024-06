Confermata la condanna a tre anni per calunnia a Amanda Knox

Milano, 5 giu. (askanews) - Confermata la condanna a tre anni per Amanda Knox. Tre anni comunque già scontati dalla donna americana per avere calunniato Patrick Lumumba nelle prime fasi delle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher coinvolgendolo nel delitto per il quale è stato poi prosciolto,...