Confetra: condizioni mature per rendere "green" trasporto e logistica delle città

Confetra: condizioni mature per rendere "green" trasporto e logistica delle c...

Confetra: condizioni mature per rendere "green" trasporto e logistica delle c...

Roma, 15 nov. (askanews) – “Confetra è la Confederazione generale del trasporto, della logistica e delle spedizioni e quindi rappresenta non solo le modalità di trasporto ma tutte le filiere connesse al trasporto. Ha al suo interno più di 60mila aziende divise per settori, per un numero di circa mezzo milione di occupati. All’interno di Confetra ci sono 20 federazioni che si occupano dalla spedizione alla terminalistica portuale, all’handling aeroportuale, agli aspetti doganali, alle spedizioni al trasporto camionisti. Quindi diciamo che copriamo tutta la filiera del trasporto e della logistica a livello italiano”. Lo ha detto Carlo De Ruvo, presidente della Confederazione generale italiana trasporti e logistica (Confetra) a margine dell’Assemblea pubblica tenuta oggi a Roma sul tema “Transizione e sostenibilità: sfide e opportunità, visioni e realtà”.

“La proposta che abbiamo voluto portare completa all’interno di questa assemblea che si occupa della transizione green – ha detto ancora De Ruvo – è relativa alla logistica delle aree urbane, perché riteniamo che sia una delle poche aree dove ci sono le condizioni mature, sia dal punto di vista tecnologico – quindi la disponibilità concreta dei mezzi elettrici: ad esempio le previsioni sono che entreranno nei prossimi anni fino al 2030 oltre mezzo milione di mezzi elettrici per la distribuzione urbana, quindi esiste una concreta possibilità tecnologica di utilizzarli – e poi perché nelle città c’è un più alto livello d’inquinanti e quindi c’è ovviamente la disponibilità dei cittadini ad accettare di buon grado questo cambiamento, e anche perché questo può rappresentare un approccio coordinato fra i decisori politici, i comuni e le rappresentanze delle aziende che si occupano della distribuzione per creare delle regole comuni a tutto il Paese e su queste costruire le specificità delle singole città.