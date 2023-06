Confindustria: a Rapallo i giovani imprenditori guardano a frontiera 5.0, ci sarà anche Schifani

Palermo, 22 giu. (Adnkronos) - Al via domani a Rapallo il 52° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal titolo “Nuova frontiera. Direzione 5.0”. In apertura dei lavori, domani alle ore 10.00, il Presidente Riccardo Di Stefano presenterà le Tesi dei Giovani Imprend...

Palermo, 22 giu. (Adnkronos) – Al via domani a Rapallo il 52° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal titolo “Nuova frontiera. Direzione 5.0”. In apertura dei lavori, domani alle ore 10.00, il Presidente Riccardo Di Stefano presenterà le Tesi dei Giovani Imprenditori e le conclusioni, affidate al Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, sono previste sabato 24 alle ore 12.45. Presente anche il Governatore siciliano Renato Schifani, Interverranno Massimo Antonelli, CEO EY in Italia; Paolo Attanasio, CEO Polaris Engineering; Elia Bonacina, Presidente e CEO Bonacina 1889; Carlo Bonomi, Presidente Confindustria; Luca Burrafato, Responsabile Paesi Mediterranei, Medio Oriente Africa Allianz Trade; Mara Carfagna, Presidente di Azione; Michele Centemero, Country Manager Italia Mastercard; Giuseppe Conte, Presidente Movimento 5 Stelle; Regina Corradini D’Arienzo, Amministratore Delegato Simest; Antonio Decaro, Sindaco di Bari; Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria; Alberto Dossi, Presidente Gruppo Sapio; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR; Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato ITA Airways; Federico Leproux, Amministratore Delegato TeamSystem; Claudio Marenzi, Presidente Herno; Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato A2A; Francesco Minotti, Amministratore Delegato Mediocredito Centrale; Jacopo Moschini, Presidente Comitato Regionale G.I. Lombardia; Andrea Alessandro Parisi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Aon; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’Italia; Ugo Salerno, Amministratore Delegato RINA; Matteo Salvini, Vce Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Stefano Scaroni, CEO Deles Group Imballaggi Speciali; Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana; Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico; Diego Selva, Direttore Investment Banking di Banca Mediolanum; Veronica Squinzi, Amministratore Delegato MAPEI; Marco Taisch, Presidente MADE Competence Center Industria 4.0; Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (TBC); Roberto Tomasi, Amministratore Delegato Autostrade per l’Italia; Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy.