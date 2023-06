Confindustria: inaugura sede Washington con mostra Codice Atlantico Leonardo da Vinci

Milano, 7 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver aperto le sedi di Kiev e Singapore, Confindustria inaugurerà i propri uffici a Washington con una mostra dedicata al Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. La mostra monografica, dal titolo ‘Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of...

Milano, 7 giu. – (Adnkronos) – Dopo aver aperto le sedi di Kiev e Singapore, Confindustria inaugurerà i propri uffici a Washington con una mostra dedicata al Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. La mostra monografica, dal titolo ‘Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius’, aprirà le porte al pubblico il 20 giugno prossimo alla Martin Luther King Jr Memorial Library di Washington D.C., simbolo di aggregazione sociale che, con la sua vocazione pubblica, è diventato il centro nevralgico delle istituzioni statunitensi. Saranno esposti fino al 20 agosto 12 disegni autografi, selezionati tra i 1119 fogli che compongono il Codice Atlantico. Confindustria, con la curatela del direttore della Pinacoteca Ambrosiana Monsignor Alberto Rocca, e insieme a Intesa Sanpaolo, Ita Airways, 24 Ore Cultura, Dolce&Gabbana, Dompé, Pirelli e Trenitalia, ha scelto di portare in America il simbolo del genio italiano: Leonardo da Vinci. Padre anticipatore di innovazioni nei campi dell'arte, della conoscenza, della scienza e della ricerca Leonardo celebra la capacità di ‘saper fare’ che contraddistingue le nostre imprese.

Le opere, custodite in Italia presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, testimoniano la vita intellettuale di Leonardo per oltre quarant'anni, dal 1478 al 1519. Le 12 tavole originali saranno per la prima volta accessibili al pubblico negli Stati Uniti per raccontare l'impresa italiana attraverso una raccolta di progetti avveniristici in cui ricorrono temi che vanno dalla ricerca, alla meccanica, dall'ingegneria e al volo. ‘Imagining The Future’ vuole celebrare ‘l’intrapresa’ con l'obiettivo di contribuire a diffondere lo spirito imprenditoriale come motore della crescita economica, sociale e civile di ogni Paese.

L'esposizione di Leonardo in America verrà raccontata inoltre in un docufilm disponibile a partire da settembre e ripercorrerà i momenti più significativi di tutto il viaggio. L'obiettivo è quello di trasmettere al pubblico un modello a cui ispirarsi per la sua profondità di pensiero e per l'operosità instancabile a favore del progresso umano attraverso lo studio. Infine, per i bambini sarà allestita una mostra interattiva sviluppata da Carnegie Science Center, che consentirà loro di esplorare alcuni dei progetti e delle idee del grande artista attraverso attività di costruzione, disegno e sperimentazione.