Confindustria nautica ricevuta dal ministro Santanchè

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Si è svolto oggi l’incontro tra il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, durante il quale sono stati affrontati i temi dello sviluppo del turismo costiero, la riqualificazione e l’efficientamento degli approdi turistici, le specificità delle concessioni demaniali della portualità nautica e la necessità di una regolamentazione autonoma, il pieno riconoscimento delle attività del charter e di una specifica identificazione Ateco, il Salone Nautico Internazionale di Genova quale grande evento di promozione internazionale del Sistema Italia.

La nautica è un settore industriale, ma è nel valore aggiunto e occupazionale della filiera turistica e dei servizi che genera un forte impatto sulle economie costiere e lacuali, attivando 18.878 unità locali di produzione, per un valore aggiunto di oltre 11 miliardi di euro e più di 187.000 occupati. Per ogni addetto alla produzione se ne attivano 9,2 nella filiera, ogni euro di produzione ne attiva 7,5 nella filiera.

“E’ una grande soddisfazione incontrare un Ministro che conosce bene il nostro settore, che ne apprezza le potenzialità in chiave di crescita economica e che ha visione di progetto e a tutto tondo per il settore del turismo -commenta soddisfatto il Presidente Cecchi-. Il solo Salone Nautico Internazionale di Genova genera in 5 giorni 60 milioni di euro sul territorio, con 103.812 visitatori, di cui il 23,6% esteri e 28 Paesi rappresentati”.