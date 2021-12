Confindustria Romania e Sanitas: video choc su tragedia pandemia

Roma, 20 dic. (askanews) – Un video-choc per rafforzare un messaggio: non abbassare la guardia, la pandemia non è finita e bisogna vaccinarsi per evitare che ogni giorno perdano la vita centinaia di persone.

Prima le immagini di un mondo senza coronavirus, poi il dramma delle cifre della pandemia. Una tragedia fatta di numeri, 100, 200 o anche 300 morti al giorno per Covid. L’equivalente di un incidente aereo mortale ogni giorno.

E’ questa l’immagine della campagna di sensibilizzazione che Confindustria Romania e la Federazione sindacale romena Sanitas, hanno voluto usare per mandare un messaggio chiaro in occasione delle festività natalizie e delle possibili nuove ondate legate alla pandemia con l’invito a vaccinarsi per dare un futuro al Paese e alla sua economia.

Un video crudo ma efficace, fatto soltanto di immagini e parole, una prima assoluta tra le campagne etiche legate all’emergenza sanitaria in Romania e che verrà trasmesso nel Paese, in migliaia di stabilimenti e luoghi di lavoro per sensibilizzare i milioni di romeni non ancora vaccinati.

Nel Paese, infatti, c’è una delle percentuali più basse di immunizzazione dell’Ue, poco sopra il 40%.