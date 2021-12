Confirmo accelera sulla firma digitale: “Più vicini agli utenti”

Milano, 16 dic. (askanews) – Digitalizzare una firma a valore legale, senza però rinunciare alla chiarezza delle informazioni e alla tutela degli utenti chiamati a sottoscrivere documenti in piena trasparenza. Confirmo è arrivata sul mercato nel 2019: la startup italiana, partecipata anche da LVenture e Cdp Venture Capital, ora guarda all’estero, punta ad allargare i suoi servizi e scommette su processi sempre più “full digital” ed “empatici”, sfruttando nuovi canali di comunicazione con gli utenti come mail e chat ma anche sms e telefonate vocali per intercettare ogni fascia di pubblico.

Marco Cappellini, co-fondatore e ceo di Confirmo.

“Aver introdotto più canali di comunicazione verso l’utenza abilita scenari innovativi che stiamo perlustrando. Siamo tra i primi a interpretare questo modo nuovo di gestire la comunicazione a valor legale. Questi nuovi scenari diventano fattori abilitanti per la trasformazione digitale all’interno delle organizzazioni. Ciò che prima sembrava molto strano, unendo tecnologie e know-how riesce a rispondere ai requisiti delle aziende preservando una user experience finale iper-vicina alle esigenze degli utenti stessi”.

Confirmo è nata come applicazione per digitalizzare il consenso informato nel mondo sanitario, presto sono emerse le potenzialità per coinvolgere banche e assicurazioni alle prese con i prospetti informativi da far siglare a clienti adeguatamente informati. Oggi la piattaforma può essere integrata in qualsiasi sistema esterno, una sorta di software as-a-service della firma digitale.

“Non solo una piattaforma di firma-as a service ma una piattaforma di legal design as a service. Per mettere in condizione organizzazioni che non hanno al proprio interno uffici legali di avere un marketplace attraverso il quale possono accedere e trovare format validati pronti per la produzione. Ridisegnare i processi non solo legali ma anche di comunicazione verso l’utenza”.