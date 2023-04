Confronto ad Amici, Isobel scopre cos’ha detto Benedetta alle sue spalle

Nel daytime era nell’aria da tempo ed ecco il confronto ad Amici, con Isobel che scopre cos’ha detto Benedetta alle sue spalle. La ballerina ha spiegato che per lei si è trattato di un vero “schiaffo in faccia” da parte della collega di supporto a Mattia nelle prove del serale. Il dato è che l’umore in casetta è nero e gli altri ragazzi hanno raccontato di come Benedetta starebbe covando una certa insofferenza nei confronti di Isobel.

Confronto ad Amici fra Isobel e Benedetta

Quanto ci sarebbe di vero? Maria De Filippi ha chiesto a Simone Nolasco che a sua volta ha deciso di annullare il guanto di sfida. Poi tutti in gradinata ad affrontare il tema: “Ultimamente ho sentito tante cose che hai detto di me. È come se davanti sei sempre carina, poi dietro alle mie spalle dici altro. Per me è come uno schiaffo in faccia”. Isobel piange e spiega cosa è venuta a sapere. Poi l’accusa di Cricca a Benedetta: “Sei un po’ ipocrita con Isobel”.

L’alleanza “strategica” con Maddalena

La lettura sarebbe quella di una sorta di alleanza con Maddalena che esclude la ballerina australiana. Ed a “cassare” che Benedetta sia insofferente con Isobel è stato lo stesso Simone Nolasco. E il racconto? Pare che per il serale Isobel avrebbe dovuto sostenere un guanto di sfida contro Mattia accompagnato da Benedetta. Ed in sede di prova Benedetta si sarebbe mostrata marcatamente insofferente nei confronti di Isobel.