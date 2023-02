Congedo mestruale in Italia: cosa potrebbe prevedere il ddl

Due giorni di congedo durante il ciclo mestruale.

Dal lavoro e da scuola. Presentato dall’Alleanza Verdi-Sinistra il disegno di legge a favore delle donne con un ciclo mestruale particolarmente doloroso.

I dettagli del ddl

La proposta segue l’esempio della legge sullo stesso tema approvata in Spagna pochi giorni fa: le deputate e i deputati di Avs hanno lanciato una proposta per sostenere le donne affette da una forma acuta di dismenorrea: i sintomi sono «una fitta al basso ventre, che si può accompagnare ad altri sintomi come mal di schiena, diarrea, nausea, capogiri e svenimenti» hanno spiegato dalle promotrici e i promotori della legge.

Se la Spagna è stato il primo Stato europeo ad approvare una forma di congedo mestruale, nel mondo lo avevano fatto già Corea del Sud, Taiwan, Cina e Giappone.

La proposta: dal lavoro alla scuola

Dopo la modifica del regolamento d’istituto da parte del Liceo artistico Nervi Severini di Ravenna – che, nel 2022, aveva incluso la possibilità di assentarsi da scuola per un massimo di due giorni al mese in caso di dismenorrea – altre scuole hanno iniziato a seguirne l’esempio: tra queste il Liceo Classico Pilo Albertelli di Roma, che ha preso la stessa decisione ieri.

Il primo articolo della proposta di legge di Avs riguarda proprio le studentesse. L’articolo 1 prevede, infatti, per le studentesse che soffrono di dolori mestruali così forti «da non consentire di frequentare le lezioni in presenza», il diritto di «assentarsi da scuola per un massimo di due giorni al mese» (l’assenza non verrebbe conteggiata ai fini del calcolo dell’obbligo di frequenza).