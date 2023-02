Congo, migliaia di fedeli a Ndolo: attendiamo emozionati il Papa

Kinshasa, 1 feb. (askanews) – Oltre un milione e mezzo di fedeli si sono radunati all’aeroporto militare di Ndolo, alla periferia di Kinshasa. Forse due milioni. Difficile fare stime. Di sicuro l’emozione per l’arrivo del Papa è fortissima e tangibile.

Danze, canti, striscioni: tutto pronto per accogliere Papa Francesco nella Repubblica democratica del Congo. È il primo grande raduno del Pontefice nel Paese. Qui a Ndolo Bergoglio celebra la messa.

“Sono davvero contento per l’arrivo del Papa, non riesco a esprimere la gioia che provo”. “Siamo tutti qui per il Papa, che darà la sua benedizione per la Repubblica Democratica del Congo, siamo felici”. “È un grande giorno, viene il Papa e ci darà la sua benedizione noi crediamo che ci porti la pace, per noi è davvero una cosa grande”.